У Брюселлі відкрили центр реєстрації біженців з України

Українці зможуть отримати в країні "тимчасовий захист".
Сьогодні, 14 березня, у столиці Бельгії відкрили новий центр реєстрації біженців з України.
Українці зможуть отримати в країні "тимчасовий захист", який допоможе їм залишитися в Бельгії, а також влаштуватися на роботу.
"Від понеділка українці, які рятуються від російського вторгнення, тепер можуть зареєструватися у Бельгії та "отримати тимчасовий захист", - пише видання The Brussels Times.
Загалом, влада Бельгії сподівається на те, що у новому центрі можна буде реєструвати більше біженців, аніж у попередньому.
Зазначимо, що відтоді, як відкрили центр прийому біженців, у Бельгії зареєструвалися 6048 українців, з яких 2059 потрібне житло.
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