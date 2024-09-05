У Бурятії зробили дрон-матку "Буря-20" з машинним зором для FPV – росЗМІ

Цей безпілотник пройшов випробування і зараз стартувало дрібносерійне виробництво – чи експлуатувався він на полі бою невідомо.

Російська компанія НПК "Беркут", яка базується в республіці Бурятія створила новий безпілотний літальний апарат під назвою "Буря-20", який призначений для запуску FPV-дронів – про розробку представник компанії розповів російським пропагандистським ЗМІ. Заявляється, що дрон вже пройшов випробування на полігоні та зараз стартувало дрібносерійне виробництво для проведення подальших тестувань. Розробка фінансується за кошти бурятського уряду.

Про це пише Defense Express.

Фактично, йдеться про таку собі "матку" для FPV-дронів, водночас скільки саме одиниць може бути "на борту" не розкривається. Ідея полягає в тому, що камера "матки" за допомогою машинного зору виявляє ціль і передає інформацію оператору, який вже приймає рішення про атаку.

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Потім FPV-дрон може "підхопити" ціль й атакувати її після пуску з "матки". Заявлено що FPV-дрон під час скиду зі значної висоти може працювати як "баражуючий боєприпас". Водночас від "матки" FPV-дрон може віддалятися на відстань у 15 км.

Щодо інших тактико-технічних характеристик "Бурі-20", то відзначається, що дальність зв’язку може сягати 70 км від наземного пункту управління. Злітна маса – 50 кг, маса корисного навантаження – 15 кг, висота польоту – 3000 м, основна камера може ефективно працювати з 2000 м.

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