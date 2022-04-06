У Гостомелі близько 400 людей вважаються зниклими безвісти

За словами голови військової адміністрації, є фотопідтвердження, що ці люди були вбиті, проте їхні тіла досі не можуть знайти.

У Гостомелі на Київщині за 35 днів російської окупації щонайменше 400 людей зникли безвісти.

Про це "Громадському радіо" розповів очільник новоствореної Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", — заявив він.

За словами Думенка, окупанти вбили селищного голову Юрія Прилипка, волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю, тіла яких були знайдені.

Очільник військової адміністрації розповів, що у Гостомелі залишилася лікарка, яка 35 днів окупації надавала медичну допомогу сама. У неї 12 днів тому забрали чоловіка і сина. Їх досі розшукують. Також розшукують тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

Думенко вважає, що росіяни "підчищали сліди своїх звірств".

"Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад — а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди", — сказав очільник селищної військової адміністрації.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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