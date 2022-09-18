У Херсоні через обстріл окупантів посеред вулиці загинула родина

Снаряд влучив у землю поблизу багатоповерхових житлових будинків, а в епіцентрі вибуху опинилася родина. Від отриманих поранень загинули чоловік, жінка та їх двоє малолітніх дітей.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За оперативною інформацією, загибле подружжя - колишні співробітники поліції. Обстріл житлового масиву здійснено зі сторони селища, яке перебуває під контролем військовослужбовців збройних сил РФ та незаконних збройних формувань.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше стало відомо, що у Харківській області окупанти влучили з танка по цивільному авто. У результаті загинули дві жінки.

Мапа війни 16 вересня: біля Херсона ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів

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