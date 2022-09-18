На Закарпатті чоловік побив кулаками до смерті свого тестя

До поліції звернулася жителька села Загорб Ужгородського району з повідомленням про смерть свого 67-річного батька. Жінка розповіла, що виявила його без ознак життя в будинку, де вони проживають.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та експерти-криміналісти. Під час попереднього огляду тіла правоохоронці помітили явні ознаки насильницької смерті.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Провівши ряд слідчих дій, працівники поліції встановили, що до злочину може бути причетний зять потерпілого. Оперативники швидко розшукали та затримали фігуранта. Під час допиту останній зізнався, що того дня у них виник конфлікт з тестем, і він наніс йому численні удари руками по всьому тілу.

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39-річного підозрюваного освідчили: він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння – 2,57 проміле.

Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі поліції Великого Березного кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Відповідно до санкції цієї статті зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік вбив дружину і забув про це.

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