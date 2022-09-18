В Закарпатье мужчина избил кулаками до смерти своего тестя

В полицию обратилась жительница села Загорб Ужгородского района с сообщением о смерти своего 67-летнего отца. Женщина рассказала, что обнаружила его без признаков жизни в доме, где они проживают.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и эксперты-криминалисты. В ходе предварительного осмотра тела правоохранители заметили явные признаки насильственной смерти.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Проведя ряд следственных действий, сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен зять потерпевшего. Оперативники быстро разыскали и задержали фигуранта. Во время допроса он признался, что в тот день у них возник конфликт с тестем, и он нанес ему многочисленные удары руками по всему телу.
39-летний подозреваемый признался: он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 2,57 промилле.
В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Его действия следователи полиции Большого Березного квалифицировали по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
В соответствии с санкцией этой статьи злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина убил жену и забыл об этом.
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