Стрельба в Херсоне: в ОК "Юг" рассказали, что на самом деле происходило в городе

оккупанты устроили стрельбу с преследованием "диверсантов".

Об этом РБК-Украина рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, ранее было предупреждение о том, что с 17 по 20 сентября в Херсонской области оккупантами планируется ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ.

"Российские военные пытаются донести информацию, что их не освобождают, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и т.п., которые они сообщают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах – на это нужно обращать внимание", — сказала Гуменюк.

Наталья Гуменюк добавила, все, что произошло в Херсоне, ни что иное, как провокация.

Напомним, что ССУ на Херсонщине "развлекли" баржу с оккупантами и техникой.

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