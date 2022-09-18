В Херсоне из-за обстрела оккупантов на улице погибла семья

Снаряд попал в землю вблизи многоэтажных жилых домов, а в эпицентре взрыва оказалась семья. От полученных ранений погибли мужчина, женщина и их двое малолетних детей.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По оперативной информации, погибшие супруги — бывшие сотрудники полиции. Обстрел жилмассива произведен со стороны поселка, находящегося под контролем военнослужащих вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Харьковской области оккупанты попали из танка по гражданскому авто. В результате погибли две женщины.

Карта войны 16 сентября: возле Херсона ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов

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