В Херсоне из-за обстрела оккупантов на улице погибла семья

Оккупанты совершили артиллерийский обстрел улицы Покрышева Таврического микрорайона Херсона.
Снаряд попал в землю вблизи многоэтажных жилых домов, а в эпицентре взрыва оказалась семья. От полученных ранений погибли мужчина, женщина и их двое малолетних детей.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
По оперативной информации, погибшие супруги — бывшие сотрудники полиции. Обстрел жилмассива произведен со стороны поселка, находящегося под контролем военнослужащих вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее стало известно, что в Харьковской области оккупанты попали из танка по гражданскому авто. В результате погибли две женщины.
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