У Києві чути гучні вибухи

Обставини події встановлюються.
У Києві вночі, 27 березня, під час повітряної тривоги чути гучні вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
У столиці орієнтовно о 23:31 пролунала серія вибухів, які чули в кількох районах міста.
Наразі офіційної інформації про те, що сталось немає. Киян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги через загрозу ударів іранськими дронами.
Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у багатьох областях оголосили повітряну тривогу, яка з півночі поширилась і на інші регіони.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині раніше спрацювала система ППО, проте загроза ударів не минула.
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