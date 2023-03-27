У Києві чути гучні вибухи

У Києві вночі, 27 березня, під час повітряної тривоги чути гучні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

У столиці орієнтовно о 23:31 пролунала серія вибухів, які чули в кількох районах міста.

Наразі офіційної інформації про те, що сталось немає. Киян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги через загрозу ударів іранськими дронами.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у багатьох областях оголосили повітряну тривогу, яка з півночі поширилась і на інші регіони.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині раніше спрацювала система ППО, проте загроза ударів не минула.

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