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У Києві чути гучні вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
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У Києві чути гучні вибухи

Фото: ТСН.ua

Обставини події встановлюються.

У Києві вночі, 27 березня, під час повітряної тривоги чути гучні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua. 

У столиці орієнтовно о 23:31 пролунала серія вибухів, які чули в кількох районах міста. 

Наразі офіційної інформації про те, що сталось немає. Киян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги через загрозу ударів іранськими дронами. 

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у багатьох областях оголосили повітряну тривогу, яка з півночі поширилась і на інші регіони. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині та Дніпропетровщині раніше спрацювала система ППО, проте загроза ударів не минула.

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Дата публікації
Перегляди
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