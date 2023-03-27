В Киеве слышны громкие взрывы

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Киеве ночью, 27 марта, во время воздушной тревоги слышны громкие взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
В столице ориентировочно в 23:31 раздалась серия взрывов, слышавшихся в нескольких районах города.
Пока официальной информации о случившемся нет. Киевлян призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги из-за угрозы ударов иранскими дронами.
Напомним, в понедельник, 27 марта, во многих областях объявили воздушную тревогу, которая с севера распространилась и на другие регионы.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на Киевщине и Днепропетровщине ранее сработала система ПВО, однако угроза ударов не миновала.
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