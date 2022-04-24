У КМДА повідомили, як минула Великодня ніч у Києві і як тепер житиме місто

Великодня ніч у Києві минула спокійно.
У Києві у Великодню ніч інцидентів не зафіксовано. Богослужіння відбулися в режимі онлайн-трансляцій.
Про це повідомляють у КМДА.
Київ тепер повертається до встановленої раніше комендантської години – від 22:00 до 5:00.
Також, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у столиці, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.
"Будьте обережними! Не порушуйте правила комендантської години та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Допомагайте тим, хто поруч!", - закликають громадян.
Нагадаємо, у Києві запустили ще чотири маршрути: перелік.
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