У Кривому Розі пролунав вибух

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
У Кривому Розі 3 липня під час оголошення повітряної тривоги на Дніпропетровщині пролунав вибух.
Перед вибухом Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму і закликали людей перебувати в укриттях.
Нагадаємо, окупанти 3 липня вдарили ракетами і дронами по Дніпру – місцева влада повідомила про жертв і потерпілих.
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