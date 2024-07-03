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У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі пролунав вибух / Фото: pixabay.com

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

У Кривому Розі 3 липня під час оголошення повітряної тривоги на Дніпропетровщині пролунав вибух. 

Перед вибухом Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму і закликали людей перебувати в укриттях. 

Нагадаємо, окупанти 3 липня вдарили ракетами і дронами по Дніпру – місцева влада повідомила про жертв і потерпілих.

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