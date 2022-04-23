У Маріуполі окупанти вбили двох дівчаток, які грали у місцевому театрі

У Маріуполі окупанти вбили двох дівчаток, які грали у місцевому театрі

Двоє маленьких акторок Єлизавета та Соня загинули внаслідок обстрілів російськими окупантами міста Маріуполь.

Дівчатка грали у місцевому театрі "Концепція". Цю трагічну новину повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що дівчинки виконували роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" за книгою "Хроніки Нарнії".

Андрющенко зазначив, що ця новина містить сумний символізм з огляду на те, що "Хроніки Нарнії" народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Великої Британії.

"Ми дуже співчуваємо родичам та близьким, та ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути пробачення окупантам. Помстимося", - додав радник мера Маріуполя.

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що у Маріуполі російські окупанти "зачищають" завали розбомбленого Драматичного театру, знайдені тіла загиблих мирних мешканців упаковують в пластикові мішки і вивозять в с. Мангуш, де звалюють в траншею.

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