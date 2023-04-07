У Мелітополі "забавовнило" у місці, куди росіяни звозили техніку протягом чотирьох днів

Напередодні увечері, 6 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи у районі, де росіяни зосередили свою техніку та особовий склад. Усе це окупанти звозили до місця, де вчора сталася "бавовна", протягом чотирьох днів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.

"Вчора приблизно о пів на дев’яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі, у селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже чотири дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад", - розповів мер.

Міський голова наголосив, що було "відмінусовано" ворожу військову базу у Веселому.

"Знаково, що лігво орків знаходилось на звалищі. Обрали для себе найбільш підходяще місце, тепер назавжди там спочивають", - каже Федоров.

За його словами, росіяни робили це під час вимкненого мобільного зв’язку та Інтернету, щоб мешканці селища не могли нічого повідомити ЗСУ та спецслужбам. Втім, приховати це не вдалося.

Федоров зауважив, що активно "бавовна" квітне в тимчасово захоплених населених пунктах від 27 березня. Вибухи ставалися у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного.

Нагадаємо, вночі, 6 квітня, у тимчасово окупованому місті пролунало кілька вибухів. Окупанти одразу ж відзвітували про "влучну ППО". А самі відправили в бік аеродрому "швидкі".

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