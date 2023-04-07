Місто-сад, яке перетворили на пустелю-привид: росіяни вдруге спопеляють Мар'їнку

Російські окупанти штурмували місто від самого початку так званого АТО.

Одне з найзруйнованіших міст російсько-української війни абсолютне непридатне для життя, кількість цілих споруд дорівнює нулю і населення немає зовсім - це все про Марїнку, з околиць якої видно Петрівський район Донецька. Її змогли зруйнувати, але захопити так і не змогли. Неймовірними зусиллями її продовжують контролювати українські захисники, йдеться в ТСН.

Зараз мало хто пригадає місто, де були усюди українські кольори, а на в’їзді був герб-оберіг.

Російські окупанти штурмували місто від самого початку так званого АТО і зробили з зеленого містечка сіру пустелю ще у 2014 році.

За останні 9 років тут майже ніколи не було тихо, місто пережило кілька великих штурмів під час АТО. У червня 2015 окупантам з так званої “ДНР” навіть вдалося захопити частину міста, але відбили.

Тоді втрати здавалися величезними - 4 місцевих мешканців загинули, своє життя за вільну Мар'їнку поклали 5 бійців 28 бригади, 32 захисників поранили. Місто ж зажило звичайним прифронтовим життям. У 21-му тут встановили пам'ятний меморіал - захисникам Мар’їнки.

Це був шлях з окупованої території на вільну - і назад. Саме тут, через близькість до Донецька, проходило найбільше людей через контрольний пункт в'їзду та виїзду. Спочатку активно возили українські товари на Донеччину, але найпопулярнішим був пенсійний туризм - жителі окупованих територій отримували пенсію і у окупантів, і в Україні.

Рух людей та товарів зупинив спочатку “ковід” - загарбники лише зрідка давали дозвіл на в’їзд до України її громадянам, але з початком повномасштабної війни залізна завіса закрилася.

Це було місто 10 тисяч людей, два дитячих садочка та дві школи. Що таке бомбосховища тут знали задовго до великої війни. Медзаклади у Маріїнці були і працювали навіть попри те, що їх побило обстрілами перших років війни. Дах перестеляли, але головним тут виявився підвал, де ховалися останні три десятки жителів Мар'їнки. Лікарню будували під час холодної війни "совєтів" зі Штатами, тому це був надійний бункер - найбезпечніше місце в місті.

Найкрасивішою ж та найновішою будівлею у Мар'їнці була церква, яка порожня вже 9 років. Тутешні служителі втекли одразу, як стало відомо про втечу Януковича.

За місцевою легендою церкву побудували за гроші голови НБУ часів Януковича Сергія Арбузова, який з України теж втік до Росії. У травні минулого року церква здригнулась від обстрілів, по маленькому місту летить, що тільки можна. Від запалювальних боєприпасів будинки місцевих спалахують.

Вже у грудні місто наче після апокаліпсису. Після всього цього українські сили продовжують тримати Мар'їнку, точніше те, що від неї лишилося.

Після кожного бою за Мар'їнку бійці шукали вцілілі українські стяги, аби повісити ворогам назло. Коли стягу не знаходили, робили з підручних матеріалів. Зараз прапор тут особливо і повісити немає на чому.

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