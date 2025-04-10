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- Війна
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У низці регіонів повітряна тривога: є загроза балістики
Слід перебувати в укриттях.
У низці регіонів вдень 10 квітня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
“Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — зазначили у Повітряних силах ЗС України.
Станом на 16:16 “почервоніли” такі області:
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Одеська
Миколаївська
Кіровоградська
Полтавська
Черкаська
Згодом сигнал повітряної тривоги пролунав і для мешканців Київщини.
Нагадаємо, ворожий розвідувальний БпЛА був уночі 10 квітня в районі Запоріжжя. Було залучено засоби для його збиття.