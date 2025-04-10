ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

У низці регіонів повітряна тривога: є загроза балістики

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У низці регіонів вдень 10 квітня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

“Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — зазначили у Повітряних силах ЗС України.

Станом на 16:16 “почервоніли” такі області:

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Одеська

  • Миколаївська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Черкаська

Згодом сигнал повітряної тривоги пролунав і для мешканців Київщини.

Нагадаємо, ворожий розвідувальний БпЛА був уночі 10 квітня в районі Запоріжжя. Було залучено засоби для його збиття.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie