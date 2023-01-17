У Пентагоні погодились, що Україна потребує далекобійних ракет

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що США продовжують дискусію з українською владою щодо типу ракет великої дальності, але на цьому етапі війни вже визнають потребу в них.

Про це він сказав на брифінгу в Києві.

Американський політик підкреслив, що зараз важливо говорити не про конкретний тип далекобійних ракет, а про прохання України надати зброю, яка здатна досягати дальніх цілей.

"Не вдаючись у подробиці, я просто сказав би, що ми визнаємо цю вимогу (щодо постачання далекобійних ракет – ред.) на поточному етапі, і нам потрібно подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик", – заявив Кал.

Окрім цього, Кал розповів про ситуацію з американськими танками Abrams для України.

"Це дуже складне і дороге обладнання, яке дуже важко утримувати, тому не ясно, чи вони є найкращою відповіддю", - зазначив він.

Далекобійні ракети для України

Україна неодноразово просила США передати далекобійні ракети ATACMS. У вересні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував колонку, в якій спрогнозував новий етап війни з Росією після деокупації Криму. Він пояснив, що навіть після того, як ми звільнимо півострів, Росія продовжить агресію. І для її стримування Україні з допомогою партнерів необхідно переоснастити армію та отримати далекобійні ракети.

Військовий експерт Роман Світан пояснював, що в американському політикумі не бажають виходу бойових дій за межі України. Наразі ЗСУ дістають армійською артилерією та високоточними системами на глибину 100-150 км, а у США бояться, що діставатимуть на глибину 300 км.

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