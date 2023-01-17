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"Абсолютний антирекорд": окупанти масовано обстріляли Херсонську область

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Абсолютний антирекорд": окупанти масовано обстріляли Херсонську область

Фото: Поліція Херсонської області

Понад сотню разів обстрілювали окупанти Херсонщину.

Херсонську область російські окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли 102 рази.

Про це розповів перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"102 зафіксовані обстріли по території деокупованої частини Херсонської області минулої доби. Сьогодні це абсолютний антирекорд", - написав він.

За його словами, попри постійні обстріли росіян Херсонська область відновлюється після окупації РФ.

"І цей процес (відновлення) не зупинити будь-яким терором. Все буде Україна!", - написав посадовець.

Голова ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що гатили росіяни з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. 

Сам Херсон ворог обстріляв 36 разів – під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки. 

Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вночі у Херсоні пролунали вибухи.

Як повідомлялося, в окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники припинили роботу місцевого протитуберкульозного закладу для цивільних осіб, щоб лікувати окупантів. Також лікарні, які розташовані на ТОТ, отримали наказ обслуговувати окупантів у пріоритетному порядку.

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Дата публікації
Перегляди
1069
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