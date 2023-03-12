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У Росії вертоліт здійснив аварійну посадку через "диверсантів"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Росії вертоліт здійснив аварійну посадку через "диверсантів"

На борту перебували три людини.

У Росії в Краснодарському краї на території Ванкорського нафтогазового родовища вертоліт здійснив аварійну посадку через диверсантів. Внаслідок приземлення на гелікоптері виявили пошкодження. 

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зазначається, що вертоліт аварійно сів через зрізаний болт на шасі під час приземлення. Згодом з'ясували, що поломка була не випадковістю. 

На борту перебували три людини, ніхто не постраждав. Наразі поліція з'ясовує, хто і з якою метою міг навмисне пошкодити повітряне судно. "Диверсанта", який пошкодив вертоліт, оголосили в розшук.

Нагадаємо, що у суботу, 11 березня, ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією. 

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Дата публікації
Перегляди
2290
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