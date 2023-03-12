У Росії вертоліт здійснив аварійну посадку через "диверсантів"

На борту перебували три людини.
У Росії в Краснодарському краї на території Ванкорського нафтогазового родовища вертоліт здійснив аварійну посадку через диверсантів. Внаслідок приземлення на гелікоптері виявили пошкодження.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Зазначається, що вертоліт аварійно сів через зрізаний болт на шасі під час приземлення. Згодом з'ясували, що поломка була не випадковістю.
На борту перебували три людини, ніхто не постраждав. Наразі поліція з'ясовує, хто і з якою метою міг навмисне пошкодити повітряне судно. "Диверсанта", який пошкодив вертоліт, оголосили в розшук.
Нагадаємо, що у суботу, 11 березня, ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією.
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