В России вертолет совершил аварийную посадку из-за "диверсантов"

На борту находились три человека.
В России в Краснодарском крае на территории Ванкорского нефтегазового месторождения вертолет совершил аварийную посадку из-за диверсантов. В результате приземления на вертолете обнаружили повреждения.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
Отмечается, что вертолет аварийно сел из-за срезанного болта на шасси во время приземления. Впоследствии выяснилось, что поломка была не случайностью.
На борту находились три человека, никто не пострадал. Полиция выясняет, кто и с какой целью мог умышленно повредить воздушное судно. "Диверсанта", повредившего вертолет, объявили в розыск.
Напомним, что в субботу, 11 марта, ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией.
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