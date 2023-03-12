В России вертолет совершил аварийную посадку из-за "диверсантов"

На борту находились три человека.

В России в Краснодарском крае на территории Ванкорского нефтегазового месторождения вертолет совершил аварийную посадку из-за диверсантов. В результате приземления на вертолете обнаружили повреждения.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Отмечается, что вертолет аварийно сел из-за срезанного болта на шасси во время приземления. Впоследствии выяснилось, что поломка была не случайностью.

На борту находились три человека, никто не пострадал. Полиция выясняет, кто и с какой целью мог умышленно повредить воздушное судно. "Диверсанта", повредившего вертолет, объявили в розыск.

Напомним, что в субботу, 11 марта, ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией.

Читайте также: