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У Сумах було чути звуки вибухів: в ОВА пояснили, що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Сумах було чути звуки вибухів: в ОВА пояснили, що сталось

Місто Суми / Фото: commons.wikimedia.org

Російські терористи атакували прикордоння Сумщини.

У Сумах у вівторок, 29 серпня, місцеві повідомляли, що чули звуки вибухів. Виявилось, це російські терористи обстрілюють прикордоння Сумської області. 

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

Обласна влада повідомила, що звуки вибухів, які лунали у місті - це наслідки російських обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області. 

"Звуки, які чують жителі м. Суми, це відлуння від обстрілів нашого прикордоння. Ворог продовжує тероризувати прикордонні громади Сумщини", - йдеться у повідомленні. 

Наразі у місті немає повітряної тривоги та загрози обстрілів з боку російської терористичної армії. 

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по Полтавщині зросла кількість жертв. Рятувальники знайшли тіло четвертої людини.

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Дата публікації
Перегляди
185
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