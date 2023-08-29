У Сумах було чути звуки вибухів: в ОВА пояснили, що сталось

Російські терористи атакували прикордоння Сумщини.
У Сумах у вівторок, 29 серпня, місцеві повідомляли, що чули звуки вибухів. Виявилось, це російські терористи обстрілюють прикордоння Сумської області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Обласна влада повідомила, що звуки вибухів, які лунали у місті - це наслідки російських обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.
"Звуки, які чують жителі м. Суми, це відлуння від обстрілів нашого прикордоння. Ворог продовжує тероризувати прикордонні громади Сумщини", - йдеться у повідомленні.
Наразі у місті немає повітряної тривоги та загрози обстрілів з боку російської терористичної армії.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по Полтавщині зросла кількість жертв. Рятувальники знайшли тіло четвертої людини.
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