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У Сумах пролунав вибух: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Сумах пролунав вибух: що відомо

Дрон-камікадзе Shahed

Місцевих закликають бути в укриттях.

У Сумах вночі 23 липня місцеві жителі повідомили про вибух. У Сумській ОВА пишуть про роботу ППО, людей закликають бути у безпечних місцях. 

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

В ОВА зазначили, що в місті працює ППО, роботу якої ймовірно чули місцеві жителі. 

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку та ймовірну роботу ППО по безпілотнику РФ. 

"Сумська область – ракетна небезпека! Можлива робота ППО по ворожому БпЛА! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Наразі повідомили про відбій ракетної небезпеки. Проте повітряна тривога на Сумщині все ще триває. 

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російська терористична армія завдала масованого ракетного удару по Одесі. У місті загинула одна людина, пошкоджено історичні будівлі. Також  Зеленський розповів, яку ракету Росія запустила по вівтарю Свято-Преображенського собору.

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Дата публікації
Перегляди
2445
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