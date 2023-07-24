В Сумах раздался взрыв: что известно

Местных призывают быть в укрытиях.

В Сумах ночью 23 июля местные жители сообщили о взрыве. В Сумской ОВА пишут о работе ПВО, людей призывают быть в безопасных местах.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

В ОВА отметили, что в городе работает ПВО, что вероятно, слышали местные жители.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности и возможной работе ПВО по беспилотнику РФ.

"Сумская область – ракетная опасность! Возможна работа ПВО по враждебному БпЛА! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Пока сообщили об отбое ракетной опасности. Однако воздушная тревога в Сумской области все еще продолжается.

Напомним, в ночь на 23 июля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В городе погиб один человек, повреждены исторические здания. Также Зеленский рассказал, какую ракету Россия запустила по алтарю Свято-Преображенского собора.

Читайте также: