В Сумах раздался взрыв: что известно

Местных призывают быть в укрытиях.
В Сумах ночью 23 июля местные жители сообщили о взрыве. В Сумской ОВА пишут о работе ПВО, людей призывают быть в безопасных местах.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
В ОВА отметили, что в городе работает ПВО, что вероятно, слышали местные жители.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности и возможной работе ПВО по беспилотнику РФ.
"Сумская область – ракетная опасность! Возможна работа ПВО по враждебному БпЛА! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Пока сообщили об отбое ракетной опасности. Однако воздушная тревога в Сумской области все еще продолжается.
Напомним, в ночь на 23 июля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В городе погиб один человек, повреждены исторические здания. Также Зеленский рассказал, какую ракету Россия запустила по алтарю Свято-Преображенского собора.
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