У Сєвєродонецьку ведеться артилерійська дуель – голова ВЦА

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої вуличні бої і ведеться артилерійська дуель.

Сєвєродонецьк на Луганщині ніхто не збирається "здавати".

Про це заявив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої вуличні бої і ведеться артилерійська дуель.

"Звісно, маємо віру в наші Збройні сили. Але ніхто не збирається залишати місто і маємо його відбивати повністю", – зазначив голова ВЦА.

Стрюк підвердив, що окупаційні війська переважають у живій силі, а російське командування постійне кидає в атаку нових людей.

Голова ОВА наголосив, що руйнування у Сєвєродонецьку можна порівнювати з Маріуполем і Попасною. Росіяни просто рівняють місто із землею, бо не можуть його захопити. Зокрема, вони застосовують авіаудари і важку артилерію.

Стрюк нагадав, що ще до початку штурму росіяни масово обстрілювали місто, повністю зруйнувавши інфтраструктуру. Наприклад, газопостачання та водопостачання потрібно відбудовувати заново.

За інформацією голови ВЦА, траса Бахмут - Лисичанськ перебуває під контролем ЗСУ, але регулярно обстрілюється окупантами.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація у Сєвєродонецьку знову трохи погіршилася.

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