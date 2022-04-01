У Єлисейському палаці зустрілися Макрон та мер Мелітополя Федоров

У Єлисейському палаці зустрілися Макрон та мер Мелітополя Федоров

Президент Франції заявив, що продовжить роботу на нашому боці.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з українською делегацією, у складі якої був мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Про це повідомили у ефірі телеканалу BFMTV.

Як стало відомо, зустріч української делегації та президента Франції відбулася у Єлисейському палаці.

"Сьогодні вдень Еммануель Макрон прийняв у Єлисейському палаці Івана Федорова, мера українського міста Мелітополь, якого російські військові викрали на початку березня, а потім відпустили за п'ять днів", - зазначили під час ефіру.

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