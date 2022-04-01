В Елисейском дворце встретились Макрон и мэр Мелитополя Федоров

В Елисейском дворце встретились Макрон и мэр Мелитополя Федоров

Президент Франции заявил, что продолжит работу на нашей стороне.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с украинской делегацией, в составе которой был мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Об этом сообщили в эфире телеканала BFMTV.

Как стало известно, встреча украинской делегации и президента Франции состоялась в Елисейском дворце.

“Сегодня днем Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Ивана Федорова, мэра украинского города Мелитополь, которого российские военные похитили в начале марта, а затем отпустили через пять дней”, — отметили во время эфира.

Читайте также: