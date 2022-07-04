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У ЗСУ спростували інформацію, що українські військові підійшли до Херсона

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У ЗСУ спростували інформацію, що українські військові підійшли до Херсона

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові ще не підійшли впритул до Херсона.

Проте операція зі звільнення тимчасово окупованих територій України триває. 

Про це під час брифінгу повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. 

В ОК "Південь" наголосили, що інформація, яку поширило видання The Economist про те, що ЗСУ наблизились до Херсона на відповідає дійсності. А дезінформація шкодить ЗСУ та цивільним мешканцям. 

"Просування військ можуть коментувати лише військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні та просто активні діячі наразі лише шкодять подібними заявами та проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, воно шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", - сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що ЗСУ перебувають уже в передмісті Херсона

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