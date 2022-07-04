Україна готує контрнаступ для повернення Херсонщини - ЗМІ

Українські військові підійшли дуже близько до Херсонщини, однак зусилля поки зосереджені на сході.

Україна готується до контрнаступу, щоб звільнити окуповану Росією Херсонщину. Він буде відбуватися із заходу, поблизу Миколаєва, та півночі, з таких міст, як Зеленодольськ.

Про це повідомляє The Economist з посиланням на джерела у військовій розвідці.

Херсон - це ворота до Криму і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити від початку повномасштабної війни 24 лютого. Так само стратегічно важливою для Росії є окупація сусідньої Каховки, на лівому березі Дніпра, де дамба забезпечує анексований півострів водою.

Весь регіон є сільськогосподарським центром, який забезпечує помідорами, кавунами, соняшниками та соєвими бобами. З цих та інших причин Україна надає пріоритет зусиллям щодо його повернення.

Фото: The Economist

Українські військові підійшли дуже близько

Збройні сили України вже можуть похвалитися тактичними успіхами. За словами військового розвідника, зараз передові частини знаходяться в радіусі снайперської дії (за кілометр, - ред.) від околиць Херсона.

"Наступні тиждень-два будуть ще цікавішими", - обіцяє він.

Зусилля поки зосереджені на сході

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Те, що зараз відбувається, ще не схоже на повноцінний контрнаступ. Україна як і раніше зосереджена на тому, щоб зупинити просування Росії на сході. Адже 2 липня ЗСУ відступили від Лисичанська в Луганській області, і їх південне угруповання не має переваги у співвідношенні три до одного, яку рекомендують стратеги для успішного наступу.

Солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів і піхоти. Це може змінитися, лише якщо на південному напрямку буде використовуватися більше західних ракетних систем, пояснив "Бандерас" - командир української розвідки. Наразі там дислокується лише кілька гаубиць M777.

Росіяни побудували укріплені бункери під землею

Там, де українці штовхають, росіяни завзято відбиваються. За словами бійця територіальної оборони Сергія, який працює у Високопіллі, що навпроти Зеленодольська, ворог побудував під землею укріплені бункери. Коли ЗСУ намагаються витіснити росіян, вони повертаються в більшій кількості. "Їх десять стає сотнею", - пояснив він.

Захисник додав, що заважають Україні виконувати завдання місцеві мешканці, які не втекли від окупації. Їх російські війська використовують як живий щит. "Ми не можемо стріляти по своїх", - підкреслив військовий.

Чому контрнаступ буд важким для України

Відкрита низовина Херсонщини означає, що будь-який український наступ там відчуває всю силу російської артилерії. Вже зараз говорять про серйозні втрати в районах на південь від Зеленодольська. Особливо дорого обійшлася травнева спроба переправитися через річку Інгулець біля села Давидів Брід - необхідна для наступу другого напряму на Каховку.

Нагадаємо, станом на ранок 4 липня Росія окупувала майже всю Луганську область. Бої тривають у районі Білогорівки та Новокостянтинівки.

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