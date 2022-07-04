Росія окупувала майже всю Луганську область - Гайдай

Росія окупувала майже всю Луганську область - Гайдай

Українські військові тримають окупантів на Луганщині, поки укріплюють лінію оборони на Донеччині.

Станом на ранок 4 червня Росія окупувала майже всю Луганську область. Бої тривають у районі Білогорівки та Новокостянтинівки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в етері телемарафону.

"Там рашисти намагаються дотиснути наші сили оборони, але наразі в них нічого не виходить. Але вони вже відзвітували, що всю Луганську область, звісно, захопили. Це не так. Невеличка частинка залишається Луганської області", - зазначив він.

Гайдай додав, що кожен день і година, які українські військові тримають і не пропускають окупантів на Луганщині, йдуть на користь захисникам, які укріплюють лінію оборони на Донеччині.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть окупувати всю Луганську область.

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