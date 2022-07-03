ЗСУ відійшли - Лисичанськ опинився в окупації росіян

У неділю, 3 липня, Збройні Сили України відійшли від Лисичанська Луганської області, де точилися запеклі й нерівні бої. Тепер місто перебуває під контролем російських окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було ухвалено рішення про відхід", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що "продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!".

Водночас під час брифінгу 3 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає, що вся Луганська область може опинитися в окупації.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована. Такі ризики є - вони зрозумілі нам. Але щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які були вже повністю зруйновані, які передавалися від однієї сторони іншій щоденно", - сказав Зеленський.

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