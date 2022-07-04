"НАТО зробив для України так багато, як тільки міг" - очільник МЗС Литви

"НАТО зробив для України так багато, як тільки міг" - очільник МЗС Литви

Міністр підкреслив, що окремі країни Альянсу також підтримують Україну поза спільним планом.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що НАТО зробило достатньо для підтримки України у протистоянні Росії.

Він підкреслив, що Альянс заснований на консенсусі.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Я можу сказати, що НАТО зробив так багато, як тільки міг. Альянс заснований на консенсусі. Це не авторитарна модель. Навіть, якщо є країни, які є дуже помітними в НАТО, все одно всі мають погодитися на модель, до якої ми прагнемо. Тому я думаю, що НАТО в своїх рамках зробила так багато, як змогла. З іншого боку, є коаліція країн, які мають волю допомагати, вони збираються, в тому числі на зустрічі в Рамштайні, їм не потрібна рамка НАТО, щоб підтримувати Україну", - зазначив він.

Міністр також наголосив, що навіть якщо Альянс сам по собі не може надавати дуже узгоджену конкретну структуру для допомоги, це не забороняє групі, яка є навіть більшою, ніж Альянс сам по собі, допомагати.

"Візьміть Австралію. Країна, яка за тисячі кілометрів від України та НАТО, була однією з країн, яка надавала і продовжує надавати Україні військове летальне обладнання, щоб битися на війні. Це приклад того, що іноді можливо є й інші більш дієві формати в деяких випадках. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про НАТО, були б конкретні завдання для співпраці. І я вже їх назвав: це перебудова армії, тренування армії та впевненість, що Україна сама по собі буде здатна протистояти та стримувати майбутні війни на своїй власній території", - резюмував він.

Нагадаємо, ексочільник НАТО розповів про мету Путіна.

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