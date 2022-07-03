"Це все ігри": у МЗС Литви прокоментували, чому вони блокують Калінінград

"Це все ігри": у МЗС Литви прокоментували, чому вони блокують Калінінград

Санкції ЄС, які стосуються блокади Калінінграда, були ухвалені ще у квітні.

Від цього часу Литва скорочувала постачання своєю територією до російського Калінінграда, проте Путін на це відреагував лише у червні, а тому це може свідчити про якісь ігри Кремля.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв’ю ТСН.ua

"Дехто казав це тому, що війна в Україні не йде так добре (для Росії – ред.). Тому йому (Путіну – ред.) треба відволікти увагу. Санкції вже були ухвалені. Четвертий пакет санкцій, який і створив це питання, був ухвалений у квітні. Всі пояснення були дані тоді. І ми побачили скорочення кількості транзиту, і це показувало, що ми готуємося. Тому те, що ми бачимо зараз, це ігри", - сказав Ґабріелюс Ландсберґіс.

Він наголосив, що у тому, що Литва заблокувала постачання до Калінінграду немає ніякої несподіванки.

"Я маю бути дуже конкретним та чітким. Це не позиція Литви. Ми частина ЄС, і це європейські санкції. Тому ми лише одна з країн, яка імплементує ці санкції. І оскільки ми є об’єднанням і державою, які засновані на правилах, і якщо це закон, ми маємо його виконувати. В цьому якраз і є відмінність від спроб та різних намагань сказати, що це виключно санкції Литви, що Литва щось там таке робить… Кожна країна в ЄС, коли санкції ухвалені Радою ЄС та пояснені Єврокомісією, має їх імплементувати. Це закон. Тому немає нічого екстраординарного в тому, що зробила Литва. Єдина річ, яку ми маємо, це географія. Це нас і відрізняє від інших (в ЄС – ред.)", - сказав очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, литовська залізнична компанія LTG послала хакерів із РФ, які висували свої вимоги та погрожували, слідом за російським кораблем.

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