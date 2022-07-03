Україна переможе Росію у війні: у Литві перерахували умови

Міністр закордонних справ Литви надав факти, що свідчать про поразку РФ.

Українці розуміють, що без ще більшої підтримки Заходу у війні з окупантами не впоратися, бо росіян просто кількісно більше, у них більше техніки, багато ракет, і все це вони кидають у війну.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв’ю ТСН.ua назвав умови, за яких Україна здобуде перемогу.

Зокрема він надав факти, що свідчать про слабкість російської армії.

"По-перше, Росія не готова, і я не думаю, що буде готова до загальної мобілізації. Одна справа використовувати свою регулярну армію, надсилати її до України і намагатися її окупувати, програти повномасштабну окупацію і намагатися проводити секторально-регіональну війну, і все ще втрачати багато солдатів", – зазначив Ландсберґіс.

Окрім того російські ЗС сформовані в основному за рахунок окупованих від 2014 року українських територій.

"Так, вони мають багато ресурсів. Проте зовсім інша для них справа – це мобілізувати всіх і відправити до України. Я не вірю, що це можливо. Тому, я думаю, що зараз, бо російська стратегія міняється, вони базують свій виграш на тому, що Захід стомиться скоріше, ніж це зроблять вони", – додав він.

За словами міністра, дуже важливо для України залишатися на порядку денному Заходу.

"Це стає важче, я це бачу. Через, знаєте, інфляцію і багатьох інших речей, які відбуваються глобально. У світі дуже багато інших проблем, тому так важко залишатися постійно на піку порядку денного. Це виклик. Але Україні це вдається. Саме тому ми бачимо, що постачається нове озброєння, нові більш сучасні системи. І це саме те, на чому б я базував перемогу України, що Росія наразі не має тих видів озброєнь, які має Україна", – сказав литовський міністр.

Ба більше, Росія не має тої жаги до боротьби, що її має Україна.

"Я вірю, коли ця війна скінчиться, Україна буде не лише переможницею, а й також мабуть матиме одну із найпотужніших армій будь-де, яка буде базуватися на стандартах НАТО, в основному навчена НАТО, з натівською зброєю. Це була б значна сила не лише на регіональному рівні", – зазначив Ландсберґіс.

Він також переказав популярний литовський жарт: коли Україна переможе, Литва проситиме її надати Литві безпекові гарантії.

"Тому, якщо Росія атакує, ми попросимо Україну нас захистити. Ви насправді знаєте, як це зробити. Це жарт. У будь-якому разі, справа в тому, що є фактори для перемоги України. І ми маємо просто не втратити їх", – додав Ландсберґіс.

Нагадаємо, 3 липня о 4 ранку російські військові завдали ракетного удару по Новобаварському району міста Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка. Крім того, було пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч.

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