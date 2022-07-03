Путін готувався до війни в Україні щонайменше рік – Шольц

Президент РФ Володимир Путін давно планував напад на Україну, а рішення про саме вторгнення ухвалив щонайменше за рік до нього.
Планування війни говорить про те, що Путін готовий до тривалих воєнних дій.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав в інтерв’ю CBS.
"Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма засобами, він справді веде цю жорстоку війну і він готувався до неї дуже довго", – сказав Шольц.
"Я думаю, що рішення вести цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", - зазначив він.
Раніше Олаф Шольц заявив, що наразі неможливо передбачити кінець війни в Україні.
А політолог Микола Давидюк казав, що Путін намагатиметься вийти з України до жовтня, тобто до того часу, коли Київ отримає потужне озброєння від США за лендлізом.
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