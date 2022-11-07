Україна отримає нову "Мрію": на підприємстві "Антонов" розповіли про секретне будівництво літака

Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав.

Державне підприємство "Антонов" займається будівництвом другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був зруйнований окупантами в Гостомелі.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов, передає німецьке видання Bild.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – розказав Гаврилов.

Гендиректор ДП "Антонов" зазначив, що друга "Мрія" готова вже на 30%. Вартість робіт оцінюється у 500 млн євро, а зібрати гроші на це допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов".

Як росіяни знищили АН-225 "Мрія"

В лютому під час бомбардування аеропорту в Гостомелі під Києвом російські окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Пізніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Дмитро Антонов записав відеозвернення – він звинуватив керівництво "Антонова" в бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

У травні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збудує ще один літак "Мрія".

Згодом в СБУ повідомили, що співробітники державного підприємства могли співпрацювати з російськими окупантами.

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