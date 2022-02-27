Російські військові спалили найбільший у світі літак "Мрія"

Відновлення "Мрії" коштуватиме 3 млрд доларів.

Російські окупанти в аеропорту Гостомель під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія".

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Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Це був найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Можливо, Росія знищила нашу "Мрію". Але вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо!", - написав Кулеба.

В Укроборонпромі підтвердили знищення найбільшого у світі літака.

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор. Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації", - йдеться у повідомленні.

Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.