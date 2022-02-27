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Російські військові спалили найбільший у світі літак "Мрія"

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Російські військові спалили найбільший у світі літак "Мрія"

УНІАН

Відновлення "Мрії" коштуватиме 3 млрд доларів.

Російські окупанти в аеропорту Гостомель під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія". 

Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. 

"Це був найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Можливо, Росія знищила нашу "Мрію". Але вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо!", - написав Кулеба. 

В Укроборонпромі підтвердили знищення найбільшого у світі літака. 

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор. Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації", - йдеться у повідомленні. 

Ан-225 "Мрія" - авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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