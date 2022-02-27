МОЗ просить іноземних колег допомогти Україні

Окупанти обстрілюють медичні заклади, бригади екстреної медичної допомоги.
З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зростає кількість цивільного та військового населення, які потребують медичної допомоги.
Про це повідомила прессслужба МОЗ.
Тому Міністерство охорони здоров'я запрошує іноземних колег до роботи в медичних закладах України.
"Медики цілодобово забезпечують надання медичної допомоги. У цей складний час медична система потребує ресурсної підтримки. Наразі є гостра потреба в робочих медичних руках для допомоги і по всьому фронті, і в тилу", - йдеться у повідомленні.
Іноземні медики, які прагнуть допомагати українським лікарям, можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ у України у відповідних країнах.
Нагадаємо, російські військові за кілька кілометрів від Херсона відкрили вогонь по двох автомобілях швидкої медичної допомоги. Внаслідок нападу загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- корабліЄкатери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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