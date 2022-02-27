МОЗ просить іноземних колег допомогти Україні

Окупанти обстрілюють медичні заклади, бригади екстреної медичної допомоги.

З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зростає кількість цивільного та військового населення, які потребують медичної допомоги.

Про це повідомила прессслужба МОЗ.

Тому Міністерство охорони здоров'я запрошує іноземних колег до роботи в медичних закладах України.

"Медики цілодобово забезпечують надання медичної допомоги. У цей складний час медична система потребує ресурсної підтримки. Наразі є гостра потреба в робочих медичних руках для допомоги і по всьому фронті, і в тилу", - йдеться у повідомленні.

Іноземні медики, які прагнуть допомагати українським лікарям, можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ у України у відповідних країнах.

Нагадаємо, російські військові за кілька кілометрів від Херсона відкрили вогонь по двох автомобілях швидкої медичної допомоги. Внаслідок нападу загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню.

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