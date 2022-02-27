В усій Україні тиша, окрім Волновахи та околиць Києва – Арестович

Частина противника висувається на Північ від Києва і займає оборону на рубежах 15-20-40 кілометрів від міста, щоб українська артилерія не дістала туди.

Станом на середину дня 27 лютого на території України зберігається відносна тиша, окрім Волновахи, яку взяли під контроль ЗСУ, та околиць Києва.

Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Зараз по всій країні відносна тиша, окрім Волновахи, яку взяли наші українські війська потужною контратакою, і – північно-західних околиць Києва, де противник спробував просунутися вперед окремими групами, як у Харкові, але потрапив під вогневе ураження нашої авіації та артилерії, бої територіальної оборони, і механізованої частини – супротив точніше. Частина його розгромлена, частина висувається на Північ і займає оборону на рубежах 15-20-40 кілометрів від Києва, щоб наша артилерія не дістала туди. Це означає, що вони перейшли в тактичний відступ, принаймні на окремих ділянках", ­– розповів Арестович.

"Загальна обстановка, як на мою оцінку особисту, показує, що противник видихся і останні зусилля, останні частини боєздатні кинув на Київ, щоб принаймні взяти його околиці і заявити про якусь там перемогу, – Київ та Харків. Але в Харкові його оточили і розгромили, добивають. Те саме в Києві. І цей їхній тактичний відступ показує, що й цей їхній план провалився", ­– розповів радник голови ОП.