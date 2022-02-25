Російські війська обстрілюють швидкі допомоги - МОЗ

За минулу ніч до лікарень доставили 53 українців.

Російські окупанти здійснюють обстріл "швидких" на території України.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, під ворожий обстріл потрапила екстрена бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. Обійшлося без жертв.

Обстріляли бригади екстреної медичної допомоги у Київській області.

"Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли. У Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні", - наголосив Ляшко.

За словами міністра, за ніч до лікарень доставили 53 українців. Їм надають необхідну медичну допомогу.