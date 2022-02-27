Ресторан у Німеччині відмовився обслуговувати росіян

У німецькому ресторані не обслуговують відвідувачів з російським громадянством.

В одному з ресторанів у Німеччині відмовилися обслуговувати громадян Росії. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Відвідувачі з російським паспортом не вітаються у нашому ресторані. Розуміємо, "нормальні" росіяни не несуть відповідальності за злочинні рішення, але настав час зробити хоч щось", - йдеться у заяві ресторану.