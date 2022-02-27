Ресторан в Германии отказался обслуживать россиян

В немецком ресторане не обслуживают посетителей с российским гражданством.

В одном из ресторанов в Германии отказались обслуживать граждан России. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Посетители с российским паспортом не приветствуются в нашем ресторане. Понимаем, "нормальные" россияне не несут ответственности за преступные решения, но пора сделать хоть что-то", — говорится в заявлении ресторана.