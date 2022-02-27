Україна просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС

Животовський зазначив, що Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі.
Голова НКРЗІ Олександр Животовський звернувся до очільниці Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс з проханням відключити російських операторів від роумінгу в країнах Європейського Союзу.
Про це у неділю, 27 лютого, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу", - заявив Животовський.
Він зазначив, що Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі.
"Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС", - резюмував він.
Раніше Україна звернулася до американської компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров просить компанію приєднатися до санкцій США та підтримати Україну.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - 4300 осіб,
- танки - близько 146,
- бойові броньовані машини - близько 706,
- гармати - 49,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 27,
- вертольоти - 26
- Град - 4
- автомобільна техніка - 30
- Кораблі - 2.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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