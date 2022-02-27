Україна просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС

Україна просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС

Животовський зазначив, що Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі.

Голова НКРЗІ Олександр Животовський звернувся до очільниці Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс з проханням відключити російських операторів від роумінгу в країнах Європейського Союзу.

Про це у неділю, 27 лютого, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу", - заявив Животовський.

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Він зазначив, що Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі.

"Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС", - резюмував він.

Раніше Україна звернулася до американської компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров просить компанію приєднатися до санкцій США та підтримати Україну.