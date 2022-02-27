Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Україна просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна просить відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС

Pexels

Животовський зазначив, що Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі.

Голова НКРЗІ Олександр Животовський звернувся до очільниці Органу європейських регуляторів електронних комунікацій Аннемарі Сіпкс з проханням відключити російських операторів від роумінгу в країнах Європейського Союзу.

Про це у неділю, 27 лютого, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу", - заявив Животовський.

Він зазначив, що Україна велика європейська країна, а війна в Україні означає війну в Європі.

"Наша країна бореться за всіх європейців, і нам потрібна потужна підтримка ЄС", - резюмував він.

Раніше Україна звернулася до американської компанії Apple, аби та заблокувала росіянам сервіс Apple Store. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров просить компанію приєднатися до санкцій США та підтримати Україну.

Світові зірки стають на захист України й тримають інформаційний фронт

Світові зірки стають на захист України й тримають інформаційний фронт

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - 4300 осіб,
  • танки - близько 146,
  • бойові броньовані машини - близько 706,
  • гармати - 49,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 27,
  • вертольоти - 26
  • Град - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • Кораблі - 2.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація