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Twitter заблокував можливість реєструвати нові акаунти у Росії

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Twitter заблокував можливість реєструвати нові акаунти у Росії

Україна очікує на такі дії від Facebook та Instagram.

Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти у РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Спасибі! Чекаємо на Facebook і Instagram", - написав Федоров. 

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