Минздрав просит иностранных коллег помочь Украине

Оккупанты обстреливают медицинские учреждения, бригады экстренной медицинской помощи.

С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины растет количество гражданского и военного населения, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Поэтому Министерство здравоохранения приглашает иностранных коллег на работу в медицинских учреждениях Украины.

"Медики круглосуточно обеспечивают оказание медицинской помощи. В это сложное время медицинская система нуждается в ресурсной поддержке. Сейчас есть острая потребность в рабочих медицинских руках для помощи и по всему фронту, и в тылу", — говорится в сообщении.

Иностранные медики, стремящиеся помогать украинским врачам, могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения в Украине в соответствующих странах.

Напомним, российские военные в нескольких километрах от Херсона открыли огонь по двум автомобилям скорой медицинской помощи. В результате нападения погибли водитель и пациент, которого везли в больницу.

Виктор Ляшко: как работает Минздрав в военных условиях

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