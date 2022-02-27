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Минздрав просит иностранных коллег помочь Украине

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Минздрав просит иностранных коллег помочь Украине

Виктор Ляшко/Facebook

Оккупанты обстреливают медицинские учреждения, бригады экстренной медицинской помощи.

С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины растет количество гражданского и военного населения, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Поэтому Министерство здравоохранения приглашает иностранных коллег на работу в медицинских учреждениях Украины.

"Медики круглосуточно обеспечивают оказание медицинской помощи. В это сложное время медицинская система нуждается в ресурсной поддержке. Сейчас есть острая потребность в рабочих медицинских руках для помощи и по всему фронту, и в тылу", — говорится в сообщении.

Иностранные медики, стремящиеся помогать украинским врачам, могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения в Украине в соответствующих странах.

Напомним, российские военные в нескольких километрах от Херсона открыли огонь по двум автомобилям скорой медицинской помощи. В результате нападения погибли водитель и пациент, которого везли в больницу.

Виктор Ляшко: как работает Минздрав в военных условиях

Виктор Ляшко: как работает Минздрав в военных условиях

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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