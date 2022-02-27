У Сумах тривають вуличні бої з російськими окупантами

У Сумах тривають вуличні бої з російськими окупантами

Загрози артобстрілу немає.

У Сумах в різних районах тривають вуличні бої з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, наразі районами введення бойових дій стали Верхня Сироватка, Низи, Бездрик. "Загрози артобстрілу немає", – наголосив він.

Живицький просить не залишатися на вулицях, а у будинках перебувати подалі від вікон.