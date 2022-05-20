Зеленський повідомив, що Україна збудує нову "Мрію"

Літак коштуватиме близько $800 мільйонів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збудує новий найбільший у світі літак "Мрію".

Літак коштуватиме близько $800 мільйонів.

Про це президент України сказав під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти.

"Ми хотіли побудувати його, нам потрібно було $800 мільйонів. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли. Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій", – сказав Зеленський.

Новий літак присвятять пам'яті загиблих на війні пілотів.

"Це питання іміджу нашої держави та питання пам'яті про всіх прекрасних професійних льотчиків, які загинули на цій війні. Це дійсно героїчні люди, які скільки всього зробили. Сьогодні вже можна сказати, скільки тижнів вони берегли життя людям Маріуполя, особливо тим, хто були на "Азовсталі". Скільки таких льотчиків віддали своє життя, щоб довезти туди все – починаючи від зброї та закінчуючи водою, їжею, і скільки вони поранених звідти забрали. Але велика кількість цих льотчиків, велика кількість таких людей героїчно загинули. Тому побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв – це правильна державницька позиція", - наголосив президент.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти в аеропорту Гостомель під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія".

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