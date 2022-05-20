Зеленский сообщил, что Украина построит новую "Мрію"

Самолет будет стоить около $800 миллионов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина построит новый самый большой в мире самолет "Мрія".

Самолет будет стоить около $800 миллионов.

Об этом президент Украины сказал в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских заведений высшего образования.

"Мы хотели построить его, нам нужно было $800 миллионов. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрію", но денег мы не нашли. Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций", – сказал Зеленский.

Новый самолет посвятят памяти погибших на войне пилотов.

"Этот вопрос имиджа нашего государства и вопрос памяти обо всех прекрасных профессиональных летчиках, погибших на этой войне. Это действительно героические люди, сколько всего сделали. Сегодня уже можно сказать, сколько недель они берегли жизнь людям Мариуполя, особенно тем, кто были на "Азовстали". Сколько таких летчиков отдали свою жизнь, чтобы довезти туда все – начиная от оружия и заканчивая водой, едой, и сколько они раненых оттуда унесли. Но большое количество этих летчиков, большое количество таких людей героически погибли. Поэтому построить "Мрію" ради памяти о наших героях – это правильная государственная позиция", — подчеркнул президент.

Напомним, 27 февраля российские оккупанты в аэропорту Гостомель во время бомбардировки сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

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