Українська ППО за добу збила чотири літаки, три вертольоти і один безпілотник росіян

Українська ППО за добу збила чотири літаки, три вертольоти і один безпілотник росіян

Найуспішніше українська ППО працювала на одному зі стратегічних напрямків Київщини.

Впродовж доби 13 березня сили протиповітряної оборони (ППО) України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотник окупантів.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Найуспішніше українська ППО працювала на одному зі стратегічних напрямків Київщини. Там група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників.

І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, ППО випустила зенітні ракети по літаках окупантів.

Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів росіян і одного безпілотника

Своєю чергою, оперативне командування "Північ" повідомило, що їхнє ППО вранці 13 березня вразило ще один літак окупантів.

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