Українські артилеристи змішали із землею ворожий вертоліт (відео)

У гелікоптері могло перебувати військове керівництво окупантів.
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у районі Вугледару знищили вертоліт російської армії Мі-24 разом із окупантами, які не встигли вийти з повітряного судна після приземлення.
Про це повідомили у пресслужбі бригади.
У повідомленні йдеться про те, що українські воїни за допомогою артилерії "змішали із землею" російський вертоліт з особовим складом у ньому.
Відео знищення ворожої техніки опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
"Підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають", – зауважили у 14-й бригаді.
Нагадаємо, 7 лютого бійці Національної гвардії знищили російський гелікоптер Мі-24 на околицях Бахмута. Бойовий вертоліт завдавав вогневого ураження нашим підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.
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