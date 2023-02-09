Українські артилеристи змішали із землею ворожий вертоліт (відео)

Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у районі Вугледару знищили вертоліт російської армії Мі-24 разом із окупантами, які не встигли вийти з повітряного судна після приземлення.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

У повідомленні йдеться про те, що українські воїни за допомогою артилерії "змішали із землею" російський вертоліт з особовим складом у ньому.

Відео знищення ворожої техніки опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають", – зауважили у 14-й бригаді.

Нагадаємо, 7 лютого бійці Національної гвардії знищили російський гелікоптер Мі-24 на околицях Бахмута. Бойовий вертоліт завдавав вогневого ураження нашим підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.

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