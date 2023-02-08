Нацгвардійці "приземлили" гелікоптер рф Мі-24 під Бахмутом: момент потрапив на відео

За словами нацгвардійців, це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі.

Бійці Національної гвардії 7 лютого знищили російський гелікоптер Мі-24 на околицях Бахмута.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження нашим підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.

"7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК "Ігла-1", – зазначає начальник служби ППО 3 бригади оперативного призначення на псевдо "Партизан".

За словами нацгвардійців, гелікоптер від влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися, доля пілота невідома.

У пресслужбі зазначили, що це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий саме підрозділами 3 бригади оперативного призначення Нацгвардії України за час повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того 7 лютого у небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25 "Грач", а також ворожий безпілотник.

Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року до кінця січня цього року окупаційні війська втратили у війні проти України вже 283 гелікоптери. Так, 26 січня нацгвардійці на Бахмутському напрямку за допомогою ПЗРК "Ігла" знищили ворожий гелікоптер Мі-24, а другий - підбили.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти намагаються наступати біля Бахмута і Вугледара.

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